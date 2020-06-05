Драку полицейских с мужчиной без маски объяснили в МВД

Очевидцы рассказывают разные версии начала конфликта.

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Инцидент с участием полиции произошёл в Магнитогорске. Стражи правопорядка стали участниками драки с жителем города. Причиной стало нарушение масочного режима.

Эпизод с участием сотрудников полиции попал на видео и быстро распространился среди южноуральцев во «Вконтакте». Кадры записи начинаются с момента, когда мужчину за ноги держит сидящий на земле полицейский. Затем к нему на помощь приходит напарник и начинает дубинкой бить жителя Магнитогорска. Горожанин при этом говорит, что может надеть маску и пытается отбиться от полицейских.

«Я спокойно работаю, ничего не нарушал. Отстань от меня! Да есть у меня маска, надену я ее!»,— кричит на видео житель Магнитогорска.

За инцидентом вживую наблюдало несколько человек. Они обвинили полицейских в неправомерности действий и требовали отпустить мужчину, говоря, что ведётся видеозапись. Эпизод уже прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области. Представители ведомства сообщают, что мужчина был арестован правомерно, поскольку не выполнял постановление об обязательном масочном режима и сам первый спровоцировал конфликт.

«В Магнитогорске сотрудники полиции, находясь на маршруте патрулирования, в одном из магазинов выявили мужчину, 1986 года рождения, нарушающего ограничения, введенные при режиме повышенной готовности. После замечания сотрудников полиции о необходимости использования маски магнитогорец ответил им в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти»,— прокомментировали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении магнитогорца за применение насилия в отношении полицейского. Кроме того, в отношении него уже составлен административные протоколы по статьям «Неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции» и «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности», что влечёт за собой арест на 15 суток и штраф до 30 тысяч рублей.

Мнения жителей Челябинской области по этому эпизоду разделились. Одни прямо называют действия полицейских незаконными. Другие же отмечают, что видеозапись инцидента начинается с середины конфликта, поэтому непонятно, что на самом деле стало причиной стычки.