Состояние тяжелое: четырехлетний ребенок выпал из окна в Магнитогорске

Девочка ушибла внутренние органы.

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Несчастный случай произошел 24 июня в одном из домов Магнитогорска. Из окна третьего этажа выпала четырехлетняя девочка. С ушибами внутренних органов малышку доставили в больницу. По данному факту Следственный комитет региона проводит доследственную проверку.

«По предварительным данным, ребенок, оставшийся без внимания взрослых, выпал через москитную сетку из открытого окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома. Медики оценивают состояние здоровья ребенка, как тяжелое», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, после будет принято процессуальное решение.