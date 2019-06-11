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/ Трехлетняя челябинка упала в лестничный пролет в Сочи

Трехлетняя челябинка упала в лестничный пролет в Сочи

Полиция проводит проверку по факту инцидента.
сегодня в 18:10
  |  Происшествия

Трехлетняя девочка из Челябинска упала в пролет в сочинском отеле. Ребенка привезли в больницу с серьезными травмами головы и живота после падения с двух метров. Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, сообщает «Комсомольская правда — Кубань».

Мы возвращались после бассейна. Тонечка шла мокрыми ногами по мраморным ступенькам. В какой-то момент, когда мы дошли до третьего этажа, она поскользнулась и завалилась в лестничный пролет. Я в ужасе. — рассказала мама девочки Инна Морозова.

Сейчас мама девочки попросила сотрудников больницы выписать их, поскольку уже куплены билеты на обратный рейс в Челябинск. Женщина уверяет, что сейчас ее дочери необходим покой. Тем временем полиция начала проверку по факту инцидента. Ведомство расследует все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии

Алёна Шефер
23:04, 11.06.2019
Она живая?
Миша Аношкин
22:10, 11.06.2019
А мамаша в этот момент в телефон видимо втыкала.

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