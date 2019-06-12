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/ В Челябинской области появился «пьющий» лифт

В Челябинской области появился «пьющий» лифт

Находчивый южноуралец помог девушке, оказавшейся в «ловушке».
сегодня в 11:54
  |  Общество

Трагичную и в то же время забавную историю рассказал житель города Златоуста. Накануне, 11 июня, южноуралец возвращался с работы и, поднимаясь по лестнице, услышал голос девушки, застрявшей в лифте. Освободить леди из кабины не вышло, однако молодой человек помог ей, чем смог. 

Вчера пришел с работы, а лифт не вызывается. Поднимаюсь в квартиру пешком и слышу, что девушка из лифта кричит, чтобы её вытащили. Лифт застрял, службу вызвать не удавалось уже минут 15, а девушка говорит, что сидит внутри минут 40 и очень хочет пить. Проявил смекалку, и вот что удалось придумать из нескольких трубочек и стакана воды — написал златоустовец в социальной сети, прикрепив фотографию.

Находчивому жителю Челябинской области стоит отдать должное: он помог девушке, попавшей в беду, в меру возможности. Однако нашлись и те, кто счёл, что златоустовец должен был приложить усилия, самостоятельно открыть двери лифта и вызволить застрявшую незнакомку. 

О том, чем закончилась необычная история, пока неизвестно. Однако думается, что жительница Златоуста всё-таки сумела выбраться из лифта и, возможно, после свидания вслепую два одиноких сердца нашли друг друга.

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