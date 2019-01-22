/ Трех малышей от пожара спасли каслинские огнеборцы

Благодаря работе пожарных, семья выбралась из помещения невредимой.

Накануне, 21 января, в многоэтажном доме по улице Карла Маркса в городе Касли произошло возгорание. Эпицентром пожара стала двухкомнатная квартира на первом этаже. А этажом выше мать и трое детей не смогли выбраться в безопасное место из-за обилия дыма.

Руководитель тушения пожара принял решение сформировать два звена газодымозащитной службы: первое занялось тушением пламени в злополучной квартире, а второе — эвакуацией людей из соседних. — отмечает Андрей Калачкин 8 ОФПС по Челябинской области.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям сотрудников первого отделения 60-й части, из задымленного помещения были выведены мать и трое маленьких детей, младшему из которых всего 5 месяцев. Всю семью осмотрели врачи, в госпитализации люди не нуждались.