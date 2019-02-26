/ Неизвестные обстреляли собак «ядовитыми дротиками» в Каслях

Жители города возмущены таким способом отлова бродячих животных.

Умирающую на улице собаку заметили жители города Касли. Бездомное животное с дротиком в теле увидела зоозащитница Екатерина Темлякова. Поначалу женщина подумала, что собаку сбила машина, и лишь при приближении увидела торчащую иглу. Последствия отстрела попали на видео.

Я увидела дротик красного цвета, который находился на животном, и поняла, что собаку просто убили дротиком, она умирала. Дальше находилась собака — в ней тоже дротик, и была еще третья собака, но она отбежала, видимо, дротик выдернула сама, сейчас тоже здесь бегает. На сегодня два трупа, и еще непонятно, сколько их будет. Средь бела дня, дети ходят, смотрят, плачут. Мы тут тоже все в шоке, люди смотрят, оглядываются. Это отвратительно, я такое в первый раз вижу. Трупы сейчас будут направлены на независимую экспертизу на наличие яда, дальше — посмотрим. Сложно сказать, кто это мог сделать. В полицию заявление подано, пускай разбираются. — рассказала сайту «Первый областной» зоозащитница Екатерина Темлякова.

Как рассказали сайту «Первый областной» в администрации Каслей, в городе действительно существует проблема с отловом бродячих собак. Есть организация, которая должна заниматься отловом животных, однако к ситуации они не имеют никакого отношения, поскольку контракт в тот момент еще не был подписан. В администрации также отметили, что к ним регулярно приходят жалобы на бродячих псов.

Мы с уважением относимся к животным, но когда вопрос встает о жизни и здоровье детей, на которых нападают бродячие собаки, то выбирать, честно говоря, не приходится. На сегодняшний день мой ребенок не может гулять с собакой, потому что я боюсь его выпускать. К сожалению, сегодня закон не предусмотрел никаких возможностей для решения вопроса более гуманными способами. То есть у нас на территории нет ни одного государственного питомника, в котором можно было бы стерилизовать собаку, потому что все мы понимаем, что стерилизация предусматривает уход в течение 10 дней. Наши ветеринары не располагают возможностями. Даже если мы предусмотрели бы в контракте стерилизацию, то у нас никто не заявится, потому что у нас в округе нет специализированного учреждения, которое может содержать бездомных животных после стерилизации или в период передержки. Проблема не только наша, но и всех городов и малых и больших. Я думаю, здесь должно вмешаться государство и помогать нам гуманно решать и обезопасить жителей. Но если вопрос встанет между детьми и собаками, мы будем выбирать детей. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель главы каслинского городского поселения Екатерина Васенина.

Напомним, похожая проблема была и в Челябинске, однако накануне городская администрация заключила контракт с «Центром помощи бездомным животным», который будет проводить работы по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, а также защите населения от болезней, общих для человека и животных.