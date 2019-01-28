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/ Обеспечить погорельцев из Миасса новым жильем поручил Борис Дубровский

Обеспечить погорельцев из Миасса новым жильем поручил Борис Дубровский

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице.
сегодня в 16:59
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главе Миасского городского округа Григорию Тонких обеспечить жильем семью погорельцев, пострадавших от ночного пожара в Миассе. Кроме того, глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и министру социальных отношений области.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, с мамой погибшей девочки работает психолог, идёт сбор вещей. Прошу подготовить все документы на социальную помощь из резервного фонда. Главе Миасского городского округа Григорию Михайловичу Тонких мною поручено уже сейчас найти варианты временного жилья, а в перспективе и постоянного. Прошу оказать всю необходимую помощь семье в стационаре и в период реабилитации. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, сегодня ночью в Миассе загорелся деревянный дом на улице Зеленая. В результате пожара погибла девочка 2010 года рождения, трое человек — бабушка, дедушка, и их внучка — госпитализированы с различными степенями ожогов.

Предварительной причиной пожара следственный комитет называет неисправность электропроводки.

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