/ Пожар в двухкомнатной квартире в Челябинске сняли на видео очевидцы

Троих детей вывели из соседних помещений.

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Троих детей эвакуировали из жилого дома во время ЧП сегодня, 6 июня, в Металлургическом районе Челябинска. Малыши вместе со взрослыми оказались близко к горящей квартире. Пожар произошел на 7 этаже. Хозяин недвижимости покинул «двушку» сам.

В 13:44 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре. Из соседней квартиры, связанной с горящей «карманом», эвакуировалось по автолестнице три человека — мужчина и двое детей. 13-летнего мальчика вывели с помощью спасательного пакета по лестнице в подъезде. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь челябинского спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Сейчас на месте работают пожарная лаборатория и специальная комиссия. Причины возгорания устанавливаются. Известно, что огонь возник на балконе выгоревшей квартиры.

Произошедшее сняли на видео очевидцы.