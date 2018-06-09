/ Следователи начали проверку после гибели 4-летнего малыша на пожаре в Копейске

Следователи выясняют причины трагедии.

Региональный следственный комитет проводит доследственную проверку по факту пожара в жилом доме Копейска. Там от огня пострадала многодетная семья. Все ее члены — отец, мать и трое детей, были госпитализированы. Также пламя уничтожило их квартиру.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, сегодня, 9 июня, стало известно о гибели 4-летнего мальчика от ожогов. Медики челябинского ожогового центра не сумели помочь малышу. Его младший брат остается в больнице. Состояние всех пострадавших оценивается как тяжелое.