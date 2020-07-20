Пешеход впала в кому после наезда иномарки в Челябинске

Пожилая женщина получила тяжелые травмы.

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В Челябинске 74-летняя пенсионерка попала под колеса иномарки. Женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу. ДТП произошло ранним утром в пятницу, 17 июля, напротив дома 37 на шоссе Металлургов.

«Двадцатидевятилетний водитель, управляя автомобилем „Хундай Акцент“ совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, справа налево по ходу движения автомобиля», — прокомментировали в отделение пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

С травмой головы и переломами ног пострадавшую доставили в больницу. По данным сотрудников ГИБДД женщина находилась в состоянии комы.

Добавим, что с 17 по 19 июля в Челябинске произошло 92 ДТП, в пяти из них пострадали люди. Сотрудники ГИБДД выявили 870 нарушений правил дорожного движения, от управления отстранили 65 водителей, которые были пьяны или отказались от освидетельствования.