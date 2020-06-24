Два человека пострадали в ДТП с большегрузом и тремя легковушками на Южном Урале

Одного водителя госпитализировали, другому оказали медицинскую помощь на месте.

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Очередное массовое ДТП с участием большегруза произошло вечером 23 июня на 30-м километре автодороги Челябинск — Троицк. В результате аварии пострадали два человека, на трассе образовалась пробка.

Фура с прицепом, за рулем которой находился 38-летний водитель, при развороте с первой полосы создала помеху автомобилю «Шевроле», который двигался попутно по второй полосе. 48-летний водитель «легковушки» применил экстренное торможение, чтобы уйти от удара. За рулем «Дэу Нексия» по первой полосе ехал 23-летний водитель, — он врезался в «Шевроле». Первая иномарка вылетела на «встречку» и столкнулась с «Мицубиси Лансер». «Нексия» отлетела в большегруз.

«Водитель „Шевроле“ получил телесные повреждения и госпитализирован. Водитель „Дэу Нексия“ также получил телесные повреждения, ему оказана разовая медицинская помощь», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время движение транспорта на данном участке восстановлено. На месте работали оперативные службы для устранения последствий аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.