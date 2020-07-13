На «зебре» сбили подростка в Челябинске

Мальчик шел на разрешающий сигнал светофора.

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Два ДТП с участием пешеходов произошли в минувшую пятницу, 10 июля, в Челябинске. В результате одного происшествия телесные повреждения получил 26-летний горожанин, во второй аварии пострадал 15-летний подросток.

Поздним вечером рядом с домом 53 по улице Блюхера 60-летний водитель за рулем грузовика «Фредлайнер», поворачивая направо, сбил пешехода на «зебре». Мальчик шел на «зеленый» справа налево.

«Пешеход получил травму ноги, был госпитализирован. В момент дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний возвращался домой с прогулки, без сопровождения взрослых», — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Двумя часами ранее напротив дома 31 по улице Игуменка отечественная «легковушка» сбила 26-летнего пешехода.

«Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля», — прокомментировали в ведомстве.

В результате инцидента молодой человек получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.