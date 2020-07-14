Травмы позвоночника и головы получила туристка, упав с гамака на Тургояке

Женщину транспортировали на лодке, чтобы передать врачам.

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На озере Тургояк (Миасский городской округ, Челябинская область) женщина упала с гамака и серьезно пострадала. ЧП произошло в минувшую субботу, 11 июля.

41-летняя туристка потеряла равновесие, когда раскачивалась на гамаке. Женщина сильно ударилась о камни. О несчастном случае сообщил супруг отдыхающей. Спасатели быстро определили месторасположение семьи: муж с женой отдыхали в труднодоступном для проезда «скорой» месте. Поэтому было принято решение транспортировать пострадавшую на другой берег.

На место происшествия спасатели прибыли на лодке. Они зафиксировали женщину на спинальном щите, так как двигаться ей было противопоказано.

«Качаясь на гамаке, не выдержав равновесие, упала вниз головой на камни, при этом получив травму позвоночника. Находилась в сознании, реагировала остро на боль, не могла двигаться», — рассказал сайту «Первый областной» заместитель руководителя Миасского поисково-спасательного отряда Виталий Холин.

На лодке пострадавшую женщину транспортировали до ближайшей базы отдыха, где уже ждали врачи скорой помощи.