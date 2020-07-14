Отдыхающие сломали шлагбаум на Тургояке

Виной стали проблемы с парковкой у озера.

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На озере Тургояк в Челябинской области туристы сломали шлагбаум. Всему виной стали проблемы с парковкой: здесь отдыхающие хаотично бросают машины. Однако парковаться на берегу нельзя, так как это природоохранная зона.



При этом, стоянки есть на озере, но находятся они далеко, а туристы не хотят идти пешком большое расстояние. В итоге от этого страдает озеро: следы от топлива с дождём попадают в Тургояк и загрязняют его. В Минэкологии в курсе проблемы. Ведомство уже поручило мэрии Миасса сделать парковку по всем правилам.

«Мы в этом году сказали администрации, чтобы они сделали проект, чтобы запроектировали нормальную парковку, асфальтированную, с отводом всех ливневых вод, чтобы ничего не угрожало водоему и прилегающим ручьям, которые попадают в озеро»,— поделился заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Парковка будет стоить девять миллионов рублей. Однако построят ее только в следующем году, поэтому пока туристов просят ставить машины на стоянки. Также отмечается, что из-за заторов в случае происшествия к озеру будет затруднён проезд экстренных служб. Кроме того, уже сейчас возникли проблемы с вывозом мусора: спецмашинам пришлось изменить график работы. Теперь они вывозят отходы только утром, когда пляжи полупустые.