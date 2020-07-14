На озере Иртяш утонул 35-летний мужчина

Погибший прыгнул с лодки и не всплыл.

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В Каслинском районе, на озере Иртяш, утонул 35-летний мужчина. Инцидент произошёл в понедельник, 13 июля. На помощь погибшему выезжали сотрудники Кыштымского отряда спасателей. Свидетели инцидента говорят, что мужчина нырнул в воду с катера.



«По словам очевидцев, вызвавших полицию, мужчина прыгнул с борта катера и не выплыл. Спасатели нашли тело в 10-и метрах от берега на глубине 2,5 метров»,— рассказали сайту «Первый областной» в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Сейчас подробности инцидента устанавливают сотрудники полиции. Меж тем в МЧС отметили, что, несмотря на аномально жаркую погоду, необходимо соблюдать правила безопасности на воде. В ведомстве напомнили, что запрещается: заплывать далеко от берега, выплывать за пределы ограждения мест купания, подплывать близко к проходящим катерам, весельным лодкам, гидроциклам, взбираться на технические предупредительные знаки, прыгать в воду с лодок, катеров и других плавсредств, купаться в условиях плохой видимости, прыгать в воду в незнакомых местах, купаться у крутых, обрывистых берегов.

Отметим, по данным погодных сервисов, жара свыше 30 градусов по Цельсию продержится в Челябинской области до начала следующей недели.