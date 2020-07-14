Восемь стран мира готовы принять российских туристов «хоть сейчас»

Посетителям необходимо будет пойти на специальные условия.

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Российских туристов «хоть завтра» готовы принять восемь стран мира. Об этом они объявили официально, сообщила во вторник, 14 июля, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Однако при этом приём будет осуществлён на определённых условиях.



«У нас есть 8 стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных условиях хоть завтра. Это Турция, она сделала это первой еще в конце мая, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Эти страны являются безусловно туристическими направлениями и пользуются спросом»,— цитирует Майю Ломидзе «Интерфакс».

Большинство, по словам руководителя ассоциации, требуют справки об отсутствии коронавируса. Также они будут замерять температуру при пересечении границы либо требовать установить приложение для фиксирования местонахождения туриста. Также, по информации Майи Ломидзе, Россия может войти в список стран, посетителей откуда могут принимать в Италии.

«Завтра-послезавтра Италия обещала обнародовать обновленный список стран, откуда они будут принимать туристов. По предварительной информации, Россия может войти в этот список»,— добавила Майя Ломидзе.

Эксперт подчеркнула, что одна из особенностей сезона — отсутствие предварительной информации. О том, какая страна и откуда будет готова принимать туристов узнаётся по факту.