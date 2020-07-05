Челябинец ударил своего пасынка чайником по лицу

На место конфликта выезжали сотрудники Росгвардии.

Послушать 00:00

В Челябинске местный житель поссорился со своим пасынком и ударил его первым попавшимся под руку предметом. В результате молодой человек получил ранение. На место незамедлительно выехали сотрудники Росгвардии по Челябинской области.

Инцидент произошёл 2 июля около шести часов вечера в одной из квартир в доме, расположенном на улице Воровского. Как рассказал молодой человек 1997 года рождения, между ним и его отчимом произошла ссора, в ходе которой последний нанёс парню удар электрическим чайником по лицу. От удара он разбился, а осколок порезал молодому челябинцу правое плечо.

«Бойцы группы вневедомственной охраны получили сообщение о конфликте из отдела полиции „Центральный“ и сразу же выехали на место, где задержали местного жителя 1967 года рождения. Он передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства»,— сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.