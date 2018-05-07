/ Горящая трава угрожает безопасности жилых домов и садовых участков на Южном Урале

102 пожара зафиксировано за минувшие сутки.

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Погодные условия способствуют увеличению количества пожаров на территории Челябинской области. Огонь подступает близко к жилым объектам и хозяйственным постройкам. Представители экстренных служб Южного Урала накануне выезжали на борьбу с огнем в Карталах, там горела трава в садовом товариществе.

6 мая спасатели Локомотивного отряда Поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области оказывали помощь в тушении пожаров. Совместно с сотрудниками ПСЧ — 62 спасатели Локомотивного отряда локализовали и потушили очаги возгорания в Карталы по нескольким адресам. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Подтверждают «огненную» статистику и в Противопожарной службе. По их данным, за минувшие сутки в регионе 102 раза загоралась трава.

Вдоль трассы на Бродокалмак загорелось 10 гектаров сухостоя. На борьбу с пожаром понадобилось несколько часов и усилия 2 тракторов для опашки, огнеборцев пожарной части № 220 ОГУ «ППС ЧО», 6 лесников и 10 курсантов МЧС. — рассказала представитель Противопожарной службы Челябинской области Маргарита Шигарова.

Все пожары были ликвидированы, обошлось без человеческих жертв.

Напомним, что ранее сообщалось о других пожарах на северо-западе Челябинска. Жители микрорайона Парковый сообщили о возгорании молодого леса. Огонь начал стремительно распространяться в лесных насаждениях напротив улицы Профессора Благих. Также огонь угрожал Чурилово. Это информация только по областному центру. В области также зафиксированы возгорания.