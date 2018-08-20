/ Всю траву на проблемных участках выкосили в Челябинске

Мэр города дал задание на текущую неделю.

После замечания мэра Челябинска Евгения Тефтелева о частично заросших травой газонах и трамвайных путях работа по косьбе в городе удвоилась. Подрядчики работали в течение шести дней. Главы районов доложили о результатах сегодня на аппаратном совещании. По всему Челябинску скосили больше 400 тысяч квадратных метров травы.

Главы районов и дорожные службы отнеслись серьезно к моему поручению. Но появились новые проблемы. Сегодня мы покажем, где еще предстоит поработать. — обратился к главам районов Евгений Тефтелев.

Мэр снова продемонстрировал фотоотчет с проблемными участками. Главы районов заметили, что знают о них: росту травы способствовала дождливая и нежаркая погода.

Также Евгений Тефтелев неделю назад поручил разобраться со старыми остановками и дорожными ограждениями. Глава Металлургического района доложил: остановочные комплексы в 17 местах и заборы в 15 местах нуждаются в замене. Этим займутся в ближайшее время.

Напомним, что траву вдоль трамвайных путей косит специальный вагон. Он находится в ведении «ЧелябГЭТ».