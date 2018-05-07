/ Крупный пожар в микрорайоне Чурилово огнеборцы тушили несколько часов

﻿Огонь подбирался в теплицам

Очередной случай возгорания травы зафиксировали накануне в Челябинске. Поднимающиеся вверх языки пламени увидели жители микрорайона Чурилово, чьи дома расположены рядом с одноименным агрокомплексом. О распространении огня незамедлительно сообщили в МЧС.

6 мая по предварительной информации на улице Трашутина уничтожена трава на площади 4 гектара. Звонок поступил в 21:37, сразу же на место выехали 4 автоцистерны и 16 сотрудников. Локализовать возгорание удалось в 21:43, полная ликвидация последствий пожара наступила в 00:01. — комментирует ГУ МЧС России по Челябинской области

Жителям региона напоминают о том, что при обнаружении пожара необходимо немедленно сообщать об этом по телефонам «01», «101» или в ЕДДС муниципального образования.

Напомним, ранее сообщалось о других пожарах на северо-западе Челябинска. Жители микрорайона Парковый сообщили о возгорании молодого леса. Огонь начал стремительно распространяться в лесных насаждениях напротив улицы Профессора Благих.