/ Природные пожары «окружили» Челябинск

Огонь охватил леса и поля.

Сразу несколько природных пожаров произошло сегодня, 6 мая, в Челябинске и окрестностях. Жители микрорайона Парковый сообщают о возгорании молодого леса. Огонь начал стремительно распространяться в лесных насаждениях напротив улицы Профессора Благих. В социальных сетях пользователи предполагают, что в происшествии виноваты любители шашлыка, которые не затушили огонь после себя. На месте работают пожарные. Подробности и обстоятельства устанавливаются.

Решением правительства Челябинской области в регионе введен особый противопожарный режим: въезд в лес, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, полосах отвода линий электропередачи, железных и автодорогах — запрещен. — напомнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Еще одно масштабное возгорание произошло на выезде из Челябинска в сторону Кургана. Там огонь охватил поля. Пламя разгорается вблизи проезжей части. Автомобилисты жалуются на большое количество дыма.

Ранее об очередном ЧП, связанном с пожароопасным сезоном, рассказали жители Сосновского района. Возле поселка Карпов пруд загорелась трава.