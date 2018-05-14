Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.74 -0.78 73.51 -0.67
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Вторую трассу закрыли в Челябинской области из-за пожаров

Вторую трассу закрыли в Челябинской области из-за пожаров

Автомобилисты массово жалуются на плохую видимость.
сегодня в 17:49
  |  Происшествия

Еще одну трассу закрыли в Челябинской области из-за лесных пожаров. На этот раз движение ограничили на участке с 6 по 48 километр автодороги Железнодорожная станция Бишкиль — Варламово на территории Чебаркульского района.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» введено временное ограничение движения для транспортных средств до особого распоряжения. — уточнили в ГИБДД.

Ранее сообщалось об ограничении движения на автодороге Южноуральск — Магнитогорск на участке с 75 по 81 километр на территории Пластовского района. Масштабное возгорание попало на видео. На ролике видно, что черный дым окутал небо над лесом. По предварительным данным, есть угроза перекидывания огня на населенные пункты.

Общество
Южноуральцев просят сообщать о пожарах вдоль дорог
сегодня в 19:53
Южноуральцев просят сообщать о пожарах вдоль дорог
Общество
Пожары «парализовали» движение на дорогах в Челябинской области
  
сегодня в 18:20
Пожары «парализовали» движение на дорогах в Челябинской области
Общество
Вертолет МЧС экстренно отправили в Пластовский район для оперативного тушения пожаров
  
сегодня в 17:56
Вертолет МЧС экстренно отправили в Пластовский район для оперативного тушения пожаров
Происшествия
Из-за пожара в Челябинской области закрыли участок трассы
  
сегодня в 17:13
Из-за пожара в Челябинской области закрыли участок трассы
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Мошенница «вылечила» пенсионерку и потребовала денежную благодарность
сегодня в 20:06
Мошенница «вылечила» пенсионерку и потребовала денежную благодарность
Общество
Южноуральцев просят сообщать о пожарах вдоль дорог
сегодня в 19:53
Южноуральцев просят сообщать о пожарах вдоль дорог
Происшествия
На прохожих в Ленинском районе нападали с газовыми баллончиками
сегодня в 19:43
На прохожих в Ленинском районе нападали с газовыми баллончиками
Общество
Учредитель «Речелстроя» стал фигурантом нового уголовного дела
сегодня в 19:38
Учредитель «Речелстроя» стал фигурантом нового уголовного дела
Общество
Льва в челябинском зоопарке навестит зоозащитник
  
сегодня в 19:07
Льва в челябинском зоопарке навестит зоозащитник
Общество
Пожары «парализовали» движение на дорогах в Челябинской области
  
сегодня в 18:20
Пожары «парализовали» движение на дорогах в Челябинской области
Общество
Вертолет МЧС экстренно отправили в Пластовский район для оперативного тушения пожаров
  
сегодня в 17:56
Вертолет МЧС экстренно отправили в Пластовский район для оперативного тушения пожаров
Происшествия
Вторую трассу закрыли в Челябинской области из-за пожаров
сегодня в 17:49
Вторую трассу закрыли в Челябинской области из-за пожаров
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6