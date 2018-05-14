/ Вторую трассу закрыли в Челябинской области из-за пожаров

Автомобилисты массово жалуются на плохую видимость.

Еще одну трассу закрыли в Челябинской области из-за лесных пожаров. На этот раз движение ограничили на участке с 6 по 48 километр автодороги Железнодорожная станция Бишкиль — Варламово на территории Чебаркульского района.

ФКУ Упрдор «Южный Урал» введено временное ограничение движения для транспортных средств до особого распоряжения. — уточнили в ГИБДД.

Ранее сообщалось об ограничении движения на автодороге Южноуральск — Магнитогорск на участке с 75 по 81 километр на территории Пластовского района. Масштабное возгорание попало на видео. На ролике видно, что черный дым окутал небо над лесом. По предварительным данным, есть угроза перекидывания огня на населенные пункты.