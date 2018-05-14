/ Пожары «парализовали» движение на дорогах в Челябинской области

Под удар попала еще одна трасса.

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Дорожники сообщили о закрытии третьей трассы из-за лесных пожаров. Ограничение движения вводится на участке автодороги Троицк — Степное с 55 по 76 километр. Оно будет действовать до особого распоряжения.

В настоящий момент произошло возгорание лесного массива. — пояснили в ГИБДД по Челябинской области.

Это уже третье подобное распоряжение за сегодня. Из-за лесных пожаров уже закрыли две трассы на территории трех районов. Так, ограничение введено на участке с 6 по 48 километр автодороги Железнодорожная станция Бишкиль — Варламово на территории Чебаркульского района, а также с 1 по 81 километр автодороги Южноуральск — Магнитогорск на территории Южноуральского городского округа и Пластовского района.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 МЧС России отправили в Пластовский район из Екатеринбурга для ликвидации природного пожара. На данный момент известно, что в регионе объято огнем как минимум 600 гектаров степей. Специалисты сообщают об угрозе распространения огня в направлении населённых пунктов.