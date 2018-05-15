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/ Автомобилистам разрешили проезд по закрытым из-за пожара дорогам на Южном Урале

Автомобилистам разрешили проезд по закрытым из-за пожара дорогам на Южном Урале

Ограничения сняли с трех автострад.
сегодня в 08:55
  |  Общество

Крупные лесные пожары на Южном Урале удалось купировать. Автомобилистам разрешили проезд по территории Пластовского, Троицкого и Чебаркульского районов. Ограничения сняли в ночь на 15 мая.

В связи с устранением пожарной ситуации вблизи автодорог 14 мая в 23:00 снято временное ограничение для движения транспортных средств на автодороге Южноуральск — Магнитогорск (участок с 1 по 81 километр), ЖД станции Бишкиль — Варламово и автодороге Троицк — Степное (участок с 55 по 76 километр). — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Информацию о снятии ограничений подтверждают и в МЧС. Также в экстренном ведомстве напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать правила безопасности в пожароопасный период. Оказавшись на трассе в затруднительном положении, нужно обращаться к экстренным службам по номеру 101.

Сообщить о возгорании можно по номеру диспетчерской, которая работает круглосуточно. Телефон для связи 8(351)2666563.

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