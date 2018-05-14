/ Южноуральцев просят сообщать о пожарах вдоль дорог

В регионе круглосуточно работает диспетчерская.

Автомобилистов, путь которых пролегает по дрогам Челябинской области, просят быть внимательными и проявить бдительность. В регионе затруднен проезд по нескольким трассам из-за загоревшихся лесов и полей. Предотвратить возгорание поможет своевременное информирование о надвигающейся опасности.

Оперативное информирование позволит максимально быстро и полно реагировать в экстренных ситуациях. — пояснили ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Сообщить о возгорании можно по номеру диспетчерской, которая работает круглосуточно. Телефон: 8(351)2666563.

Ограничение движения вводится на участке автодороги Троицк — Степное с 55 по 76 километр, с 6 по 48 километр автодороги Железнодорожная станция Бишкиль — Варламово на территории Чебаркульского района, а также с 1 по 81 километр автодороги Южноуральск — Магнитогорск на территории Южноуральского городского округа и Пластовского района. Меры приняты до особого распоряжения.

Также известно, что в Пластовский район отправили вертолет МЧС России. В регионе объято огнем как минимум 600 гектаров степей. Специалисты сообщают об угрозе распространения пожара в направлении населённых пунктов.