Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.26 -1.27 72.24 -1.09
Челябинск
сейчас
 
+19 °C
завтра
 
+24 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Движение на южноуральской трассе закрыли из-за грузовика с отказавшими тормозами

Движение на южноуральской трассе закрыли из-за грузовика с отказавшими тормозами

Фура влетела в бетонные блоки.
сегодня в 18:43
  |  Происшествия

Участок трассы А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан закрыт из-за ДТП. Грузовой автомобиль протаранил бетонные ограждения возле моста через Увельку. Известно, что у фуры отказали тормоза. Большегруз прекратил движение, только зацепившись за перекрытия.

Пострадавших нет. Движение на данном участке полностью ограничено. — пояснили сайту «Первый областной» в Упродор «Южный Урал».

Организован объезд через Клястицкое — Троицк. На месте ведутся оперативно-следственные мероприятия. Освобождение проезжей части от последствий ДТП организовано силами подрядной организации. Подробности и обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД.

Происшествия
«Пьяный летел на красный». Лихач на БМВ устроил смертельное ДТП в Челябинске
  
20.05.2018
«Пьяный летел на красный». Лихач на БМВ устроил смертельное ДТП в Челябинске
Происшествия
Жительница Челябинской области пострадала в ДТП в Махачкале
18.05.2018
Жительница Челябинской области пострадала в ДТП в Махачкале
Хоккей
Легковушку зажало между маршруткой и грузовиком в массовом ДТП в Челябинске
  
17.05.2018
Легковушку зажало между маршруткой и грузовиком в массовом ДТП в Челябинске
Происшествия
Водитель сломавшегося авто случайно оказался на месте ДТП и спас пострадавших
16.05.2018
Водитель сломавшегося авто случайно оказался на месте ДТП и спас пострадавших
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Сотни челябинцев останутся без воды
сегодня в 20:13
Сотни челябинцев останутся без воды
Происшествия
Движение на южноуральской трассе закрыли из-за грузовика с отказавшими тормозами
сегодня в 18:43
Движение на южноуральской трассе закрыли из-за грузовика с отказавшими тормозами
Общество
Вороны атаковали прохожих в детском саду в Миассе
  
сегодня в 18:20
Вороны атаковали прохожих в детском саду в Миассе
Происшествия
Зараженные опасной инфекцией попугаи и голуби обнаружены в доме у магнитогорцев
сегодня в 18:11
Зараженные опасной инфекцией попугаи и голуби обнаружены в доме у магнитогорцев
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 4-месячному Даниилу получить лечение
сегодня в 17:58
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 4-месячному Даниилу получить лечение
Спорт
Джиган станет приглашенной звездой турнира по смешанным единоборствам в Челябинске
сегодня в 17:46
Джиган станет приглашенной звездой турнира по смешанным единоборствам в Челябинске
Общество
Подозреваемому в вымогательстве за «теневое покровительство» избрали меру пресечения
  
сегодня в 17:32
Подозреваемому в вымогательстве за «теневое покровительство» избрали меру пресечения
Общество
Новые технологии помогут быстро восстановиться после травм пациентам челябинской «тройки»
сегодня в 16:36
Новые технологии помогут быстро восстановиться после травм пациентам челябинской «тройки»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6