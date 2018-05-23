/ Движение на южноуральской трассе закрыли из-за грузовика с отказавшими тормозами

Фура влетела в бетонные блоки.

Участок трассы А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан закрыт из-за ДТП. Грузовой автомобиль протаранил бетонные ограждения возле моста через Увельку. Известно, что у фуры отказали тормоза. Большегруз прекратил движение, только зацепившись за перекрытия.

Пострадавших нет. Движение на данном участке полностью ограничено. — пояснили сайту «Первый областной» в Упродор «Южный Урал».

Организован объезд через Клястицкое — Троицк. На месте ведутся оперативно-следственные мероприятия. Освобождение проезжей части от последствий ДТП организовано силами подрядной организации. Подробности и обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД.