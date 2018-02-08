/ Иномарка остановила движение 15 трамваев

Из-за ДТП движение электротранспорта в Челябинске было затруднено.

Авария с участием иномарки «Вольксваген Гольф» и трамвая, следовавшего по маршруту № 20, произошла утром сегодня, 8 февраля. Как сообщают очевидцы, на пересечении улиц Кирова и Калинина иномарка могла нарушить правила дорожного движения и не уступить дорогу электротранспорту.

На пересечении Калинина и Кирова стоят 15 трамваев. — сообщили свидетели дорожно-транспортного происшествия.

Затор из трамваев растянулся на десятки метров. В результате движение электротранспорта в сторону Теплотеха было приостановлено. По сообщениям челябинцев, многие из-за этого опоздали на работу.



На данный момент транспортное сообщение восстановлено. По предварительным данным, никто не пострадал. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

