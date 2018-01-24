/ Видеокамеры установили в трамваях в Челябинской области

Комплексная система видеонаблюдения появилась в Магнитогорске.

Впервые трамвай, оснащенный специальными видеокамерами, вышел на улицы Магнитогорска сегодня, 24 января. Запись дорожной обстановки, а также происходящего внутри вагона, ведется в постоянном режиме. За ситуацией водитель может следить с помощью экрана, установленного в кабине.

Каждый вагон оснащен комплексной системой видеонаблюдения: видеорегистратором с восьмью камерами — двумя наружными врезными и шестью салонными купольными, а также монитором для водителя и устройством записи видео и аудиоданных». — сообщили сайту «Первый областной» в компании «Ростелеком».

Добавим, подобный проект — один из первых в России. Он направлен на улучшение безопасности передвижения в общественном транспорте, а также — в целом на дорогах.