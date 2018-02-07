/ Обрыв контактного провода остановил трамваи на Теплотехе

Пассажиры не могут уехать с пересечения Кирова и Победы.

Скопление трамваев в районе Теплотеха, образовавшееся после обеда 7 февраля, не дает пассажирам общественного транспорта вовремя добраться до разных точек города. Трамваи стоят на пересечении проспекта Победы и улицы Каслинской, улицы Кирова и улицы Болейко. Из-за этого на площади Революции и на автовокзале «Юность», и далее по месту следования, пассажиры не могут дождаться своего трамвая.

Произошел обрыв контактного провода. Это негабаритная угроза. — пояснили сайту «Первый областной» в диспетчерской общественного транспорта.

Работы по устранению ЧП ведутся в настоящее время.





