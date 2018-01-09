/ ДТП легковушки и ПАЗа остановило трамваи в центре Челябинска

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Маршрутный паз не поделил дорогу с легковушкой в центре Челябинска. Инцидент произошел возле автовокзала «Юность». Оба участника ДТП остановились прямо на трамвайных путях, из-за чего электротранспорт тоже встал. Затор создал проблему и для автомобилистов, которые не могли проехать по короткому участку улицы Труда.
Проблема образовалась на улице Труда от Красной до Свердловского проспекта. Скорость потока там — 10 километров в час. Другие участки расположенных рядом улиц проблем не испытали. — по данным «Яндекс. Карты».
Как утверждают очевидцы, на место выехали сотрудники ГИБДД для оформления инцидента.