/ Восстановленный памятник Сталину планируют вернуть на постамент в Кусе

Улицу выберут вместе с жителями города.

Представители организации «Суть времени», забравшие на восстановление памятник Сталину в Кусе, пояснили, что хотят с ним сделать. В планах у общества — отыскать недостающие детали, то есть руку и тазобедренную часть. А уже потом восстановить скульптуру в первоначальном виде. Заниматься этим самостоятельно в организации «Суть времени» не хотят, потому что не имеют соответствующего опыта. Обращаться будут к профессионалам.

Мы будем смотреть, какие у специалистов уже работы есть. Две верхних части сделаны таким образом, что одна вставляется в другую. А последний фрагмент, где коленки, обломан сверху и снизу. Многих деталей не хватает, их надо восстановить. Мы хотим восстановить памятник Сталину и установить на одной из улиц. Есть еще идея провести опрос в соцсетях, чтобы понять отношение жителей к этому памятнику и к этой личности. — рассказал сайту «Первый областной» активист движения «Суть времени» Станислав Стафеев.

Что касается споров с краеведческим центром, активист пояснил: ответа на вопрос, где музей собирается размещать памятник, пока тоже нет. Кроме того, в Кусе памятники ни на чьем балансе не находятся, а значит, Сталин снова может прийти в удручающее состояние, как после долгого пребывания под водой.

Предположительно, памятник собиралась поместить в музее. Памятник целиком достаточно высокий, в музее нашем ему места нет. Теоретически, они три части разложат и будут показывать посетителям. Если памятник установит в городе администрация, где гарантия, что этот памятник вообще не исчезнет? У нас на центральной площади у нас есть памятник Ленину — крупная фигура, стоящая на трибуне. Они прикрыли огромным баннером рекламным разрушающуюся трибуну. Сам памятник в трещинах. Никто не занимается им. — продолжил Станислав Стафеев.

Что станет с памятником, будет известно после исследования дна городского пруда. Если руку и часть таза не найдут, Сталин превратится в бюст.

Напомним, на дне кусинского пруда обнаружили неплохо сохранившийся памятник Сталину. Раньше он стоял недалеко от водоема, в городском парке, но после развенчания культа личности вождя был «свергнут» — вывезен на санях и скинут в прорубь. Сегодня за восстановление памятника хотят взяться общественное движение и краеведческий центр. Договоренности между ними пока нет.