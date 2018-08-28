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/ Подводный музей имени Сталина предложили создать в Кусе

Подводный музей имени Сталина предложили создать в Кусе

Главным экспонатом станет статуя «вождя народов».
сегодня в 18:14
  |  Общество

Активисты движения «Гражданский патруль» предложили соорудить подводный музей в честь Иосифа Сталина. Инициатива уже передана на обсуждение в администрацию города Кусы, где рассматривается дальнейшая судьба монумента.

Подводных музеев в мире всего несколько и все они пользуются большой популярностью. Учитывая место, где был найден «артефакт» идея всплыла вместе с ним. Как и в других аналогичных музеях экскурсии будут осуществляться путем погружения. Понятно, что в настоящий момент пруд для этого не приспособлен, но эти вопросы, на мой взгляд, вполне решаемы. Сейчас, насколько я понимаю обсуждаются три предложения: администрация планирует поместить памятник в Краеведческом музее, человек присвоивший памятник хочет его восстановить и разместить в городе и сегодня появилась наша инициатива. Повлияет ли она на мнение администрации и готовы ли они этим заниматься — вопрос. Возможно, эта идея заинтересует местных предпринимателей. — рассказал сайту «Первый областной» активист «Гражданского патруля».

Напомним, фрагменты памятника Иосифу Сталину были обнаружены в Кусинском пруду в начале августа. Туда их сбросили в 1956 году, сразу после разоблачения культа личности. Ранее один из местных жителей предлагал отреставрировать статую и установить её на городской площади.

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