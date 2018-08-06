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сегодня в 07:22
Участники проекта «Лица» приступают к своим первым телеиспытаниям
Их успехи можно будет оценить в программе «Время новостей».
/ Разрушенный памятник Сталину нашли в кусинском пруду

Разрушенный памятник Сталину нашли в кусинском пруду

За восстановление скульптуры борются две организации.
сегодня в 12:24
  |  Общество

В Кусе решили почистить дно городского пруда. За полвека там накопилось немало предметов, которые пора поднять. Например, памятник Сталину. Скульптура оказалась разделена на две части, которые находились возле противоположных берегов. Краеведы до сих пор удивляются, как такой монумент удалось сбросить в водоем. Предположительно, скульптуру «утопили» зимой 1956 года, после развенчания культа личности Сталина. Довезли на санях и сбросили в прорубь.

Хорошо сохранено лицо, лацканы на шинели. Повреждены часть черепа и шейная часть. Внутри памятник полый. На территории района вообще было 3 памятника. Сначала мы обнаружили верхнюю часть и решили, что это бюст. А когда нашли основание, сравнили с имеющимися архивными снимками. Подтвердился факт, что это памятник, стоявший раньше в городском парке, как раз возле пруда. — рассказала сайту «Первый областной» Директор МБУК «Музейно-краеведческий центр города Куса» Наталья Ростовцева.

В центр решили почистить вынутые из водоема две части памятника, но доступа к нему временно нет. Представители организации «Суть времени» забрали его на восстановление. Сейчас будущее памятника пытаются решить краеведческий центр и общественное движение.

Представители МБУК «Музейно-краеведческий центр» ищут старожилов, которые могут рассказать, когда в Кусе появился памятник и когда его демонтировали.

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