/ Смертельная авария на Бродокалмакском тракте попала на видео

Роковой момент снял регистратор проезжающего мимо автомобиля.

На ролике видно, как одна иномарка вылетает на встречную полосу, где в нее въезжает двигающийся прямо автомобиль. Есть версия, что водитель не справился с управлением.

По информации МВД, в результате погибли четыре человека, их личности устанавливаются. Очевидцы сообщили, что это две женщины и два мужчины. По предварительным данным, мужчины приблизительно 50-и лет передвигались в одном автомобиле впереди, женщина около 40 лет ехала на заднем сиденье, еще одна погибшая — женщина около 48 лет — была во второй иномарке.

Проезжали мимо час назад, видели 4 трупа на обочинах, зрелище жесть. Пожалуйста, будьте аккуратны во время движения, берегите себя. — пишут свидетели аварии.

Напомним, авария произошла сегодня утром, 2 февраля, на Бродокалмакском тракте. Столкнулись два автомобиля «Мицубиси», двигавшихся навстречу друг другу. На месте работают сотрудники ГИБДД, также выезжали две «скорых» и один реанимобиль. Количество пострадавших устанавливается.

