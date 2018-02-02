/ Смертельная авария на Бродокалмакском тракте попала на видео

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На ролике видно, как одна иномарка вылетает на встречную полосу, где в нее въезжает двигающийся прямо автомобиль. Есть версия, что водитель не справился с управлением.
По информации МВД, в результате погибли четыре человека, их личности устанавливаются. Очевидцы сообщили, что это две женщины и два мужчины. По предварительным данным, мужчины приблизительно 50-и лет передвигались в одном автомобиле впереди, женщина около 40 лет ехала на заднем сиденье, еще одна погибшая — женщина около 48 лет — была во второй иномарке.
Проезжали мимо час назад, видели 4 трупа на обочинах, зрелище жесть. Пожалуйста, будьте аккуратны во время движения, берегите себя. — пишут свидетели аварии.
Напомним, авария произошла сегодня утром, 2 февраля, на Бродокалмакском тракте. Столкнулись два автомобиля «Мицубиси», двигавшихся навстречу друг другу. На месте работают сотрудники ГИБДД, также выезжали две «скорых» и один реанимобиль. Количество пострадавших устанавливается.