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/ Виновник смертельного ДТП на Бродокалмакском тракте не согласился с мерой пресечения

Виновник смертельного ДТП на Бродокалмакском тракте не согласился с мерой пресечения

Водитель «Лансера» попытался оспорить приговор.
сегодня в 11:53
  |  Общество

Предполагаемый виновник смертельного ДТП на Бродокалмакском тракте по решению суда по ходатайству следователей заключен под стражу на 2 месяца. Мужчина должен пробыть за решеткой до 7 апреля 2018 года. Однако такое времяпрепровождение ему не понравилось, поэтому защита обжаловала судебное решение в апелляционном порядке. В качестве аргумента сторона привела тот факт, что водитель не намеревается препятствовать производству по делу.

Областной суд согласился с позицией государственного обвинителя о достаточности данных, дающих основания для осуществле6ния уголовного преследования в отношении Колупаева, отсутствию препятствий к его содержанию под стражей, посчитал доводы апелляционной жалобы неубедительными и постановление суда первой инстанции оставил без изменения. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Напомним, утром 2 февраля на Бродокалмакском тракте столкнулись два автомобиля марки «Мицубиси». В результате аварии четыре человека погибли, три доставлены в больницы. Автомобилист, которого считают виновником ДТП, дважды за последний год привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.

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