/ 4 человека разбились в лобовом ДТП на Бродокалмакском тракте

Трагедия произошла при столкновении двух «Мицубиси».

Сегодня утром, 2 февраля, на Бродокалмакском тракте произошло серьезное ДТП. На одной полосе столкнулись два автомобиля «Мицубиси», двигавшихся навстречу друг другу. На место аварии незамедлительно вызвали сотрудников ГИБДД, также прибыли две «скорых» и один реанимобиль. Медики, несмотря на все усилия, не смогли помочь пострадавшим в аварии. Предварительно, 4 человека скончались.

Количество пострадавших в результате ДТП устанавливается. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего ДТП. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На место также выезжали сотрудники МЧС, чтобы помочь ликвидировать последствия аварии.