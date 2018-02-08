/ Виновник смертельного ДТП на Бродокалмакском тракте заключен под стражу

В обстоятельствах ДТП разбираются следователи.

Накануне, 7 февраля, решилась судьба водителя, виновного в ДТП на Бродокалмакском тракте. Он въехал во встречный автомобиль. 7 человек получили травмы, для 4 они оказались смертельными. Сотрудники МВД настаивали на заключении подозреваемого под стражу. Суд удовлетворил ходатайство.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия. Санкцией части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Напомним, на Бродокалмакском тракте утром 2 февраля столкнулись два автомобиля «Мицубиси». В результате аварии четыре человека погибли, три доставлены в больницы. Автомобилист, которого считают виновником ДТП, дважды за последний год привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима.