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/ Ребенок вылетел из машины после столкновения «Матиза» и ВАЗа в Челябинской области

Ребенок вылетел из машины после столкновения «Матиза» и ВАЗа в Челябинской области

Последствия столкновения попали на запись видеорегистратора.
сегодня в 10:14
  |  Происшествия

Накануне, 8 января, на автодороге в Челябинской области произошло крупное ДТП. Два автомобиля — ВАЗ и «Дэу Матиз» столкнулись на дороге в районе Пласта. Отечественная легковушка оказалась на обочине, а иномарка — в кювете. Пострадал как минимум один человек. Очевидец рассказал, что ребенок вылетел из «Матиза».

У ребенка сломан нос, у матери ушибы, в «пятнадцатой» два парня были пристегнуты, отдышались и вышли. Выходил долго, так как ремень отстегнул, убедился что меня не переедут сзади. Скорая приехала за 7 минут. За это время с водителем газели оказали первую помощь ребенку. Собрали вещи из «Матиз» которые разбросало по округе, удар был в правую часть и багажник, ребенок вылетел из детского кресла. — рассказал сайту «Первый областной» Дмитрий Трошин

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Леонтий
10:37, 09.01.2018
Вот так из-за придурка в пятнашке пострадал ребёнок.
Леонтий
10:37, 09.01.2018
Вот так из-за придурка в пятнашке пострадал ребёнок.

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