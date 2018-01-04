Водитель Лады погиб после ДТП в Октябрьском районе

Машина слетела в кювет и перевернулась.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла 2-го января, в 14 часов, на 4-м километре автодороги «Октябрьское — Лебедки».



Водитель, 1989 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора» не справился с управлением, съехал за пределы дороги в кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием. — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



От полученных травм водитель скончался в больнице. По факту аварии сотрудниками ГИБДД ведётся проверка.