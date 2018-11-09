/ «Тойота» протаранила отечественную легковушку в Златоусте

Пострадала пассажирка автомобиля ВАЗ.

Лобовое столкновение «Лады» и «Тойоты» произошло вчера, 8 ноября, на улице Таганайская в Златоусте. 20-летний водитель японской машины выехал на встречку, где врезался в отечественную легковушку.

В результате ДТП, пассажир автомобиля ВАЗ, девушка 18 лет, получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — прокомментировали ситуацию в управлении пропаганды ГИБДД Челябинской области.

Отметим, что всего на территории области за прошедший день произошло 16 ДТП, в которых пострадало 17 человек. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными на дороге в связи с ухудшением погодных условий.