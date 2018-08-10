/ Выжившая в смертельном ДТП с «семеркой» девушка готовится к операции

Пострадавшая получила множественные переломы ног.

24-летняя жительница Сосновского района стала жертвой крупной аварии. Дорожный инцидент произошел еще в прошлые выходные. Девушка ехала в качестве пассажира в отечественной легковушке, сейчас ей требуется помощь хирургов.

В данный момент Насте требуется дорогостоящая операция на бедра и ноги, плюс понадобятся лекарства на реабилитационный период. Сама операция будет проведена бесплатно, платные только «гвозди» и инструменты, которые нужны в проведении операции. — рассказала Евгения Лавринова.

Сотрудники Госавтоинспекции информировали о дорожно-транспортном происшествии в сводке. По их данным, пассажир отечественной машины погиб. Водители обоих автомобилей также пострадали.

20-летний водитель ВАЗ-21 074, выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Форд Мондео» под управлением 27-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы, пассажир 52-летний пассажир ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас по данному факту ведется проверка, по ее итогам будет принято административное решение.