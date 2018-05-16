/ Два человека пострадали после «кувырка» иномарки на ЧТЗ

Кузов легкового автомобиля оказался смят, а лобовое стекло — выбито.

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Накануне, 15 мая, в Тракторозаводском районе Челябинска произошла эпичная авария с переворотом. «Тойота» перевернулась после удара со встречной легковушкой. Японская иномарка сильно смялась, у машины поврежден кузов. Водителю иномарки травм удалось избежать, пострадали только люди из ВАЗа.

В 11:40 по улице Героев Танкограда водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Премио», при развороте совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21 093 под управлением водителя 1971 года рождения. После столкновения автомобиль «Тойота» совершил опрокидывание. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП 47-летний водитель и 37-летняя пассажирка отечественной легковушки получили травмы. Прибывшие на место медики назначили им амбулаторное лечение. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, направленное на установление обстоятельств аварии.