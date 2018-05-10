/ 2 ребенка и 6 взрослых оказались в больнице после ДТП 9 мая

Всех госпитализировали с места ДТП.

Большое количество автоаварий произошло на дорогах Челябинской области в День Победы. В них пострадали 8 человек, из которых 2 — дети. Сначала в Сосновском районе «Форд Фокус» не уступил дорогу ВАЗ-21 144, из-за чего 40-летнему водителю отечественной иномарки потребовалась госпитализация. В том же районе через несколько часов «скорая» увезла водителя и двух пассажиров ВАЗ-2114. Они пострадали в столкновении авто с ЛЭП.

34-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, не выбрал безопасную скорость для движения и совершил наезд на опору ЛЭП. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры: девушка 1991 года рождения и несовершеннолетний пассажир 2009 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. — рассказали сайту «Первый областной» в УГИБДД по Челябинской области.

На территории Аргаяшского района ВАЗ-21 093 случайно увело на «встречку», где ехала автоледи на «Фольксваген Поло». Иномарка съехала в кювет, но женщина за рулем не пострадала. Госпитализация потребовалась только 49-летнему водителю отечественного авто.

Четвертое ДТП на территории Челябинской области тоже было связано с ВАЗом: 30-летий водитель в Верхнем Уфалее не справился с управлением, проехал по каменной насыпи и затормозил о забор.

В 23:30 9 мая в Чебаркуле велосипедистка угодила под колеса «Тойоты». Оба участника ДТП находились на проезжей части. Помощь велосипедистке оказывали в больнице.