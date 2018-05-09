/ Из-за ДТП с бесправником молодая девушка проломила череп

Серьезной аварией закончилась ночная поездка в Чебаркульском районе.

21-летний бесправник на «Десятке» улетел в кювет. Инцидент произошел на четвертом километре дороги Бишкиль-Варламово. Примерно в 2:20 6 мая парень не справился с управлением и съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП 21 летний водитель, 23 летний мужчина и две девушки 1996 года рождения, все жители Чебаркульского района получили травмы. — пояснили в ОГИБДД МО МВД России «Чебаркульский».

Известно, что у одной из девушек обнаружена трещина в черепе, у другой диагностировали перелом бедра. Сейчас они по-прежнему остаются в медицинском учреждении. Об этом сайту «Первый областной» рассказала знакомая пострадавших. Водитель уже навещал их в больнице. Сам он отделался испугом. Будут ли девушки предъявлять какие-либо претензии к виновнику ДТП, пока неизвестно: он отец ребенка одной из пострадавших.

Они ехали из деревни Бишкиль в посёлок Тимирязевский, они просто так катались. Говорит, что его ослепил движущийся навстречу автомобиль. Сам водитель — из села Медведево, а девушки живут в посёлке Тимирязевский. — добавила знакомая участников ДТП.

На месте работали сотрудники ГИБДД. Подробности и обстоятельства аварии устанавливаются.