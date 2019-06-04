/ Пол Щехура покинул «Трактор»

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Хоккейный клуб «Трактор» и канадский нападающий Пол Щехура расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе «черно-белых».

Канадский форвард провел в составе черно-белых три сезона. За это время Пол принял участие в 176 матчах, записав в свой актив 89 очков (46+43) при показателе полезности «+10». ХК «Трактор» благодарит Пола Щехуру за совместную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактор».

Отметим, что в это межсезонье «Трактор» усилился рядом игроков, среди которых два легионера — финский защитник Ессе Виртанен и чешский форвард Лукаш Седлак. Кроме того, по информации ряда СМИ, в Челябинск может переехать нападающий системы «Вегаса» Томаш Гика.