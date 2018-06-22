/ Отец отругал водителя фуры, сбившего его ребенка на «зебре» в Златоусте

Фура сбила школьника напротив местной администрации.

Накануне в Златоусте произошла авария, большегруз сбил ребенка на пешеходном переходе. Мальчика с места ДТП увезли медики. Водитель настаивает на том, что пытался остановиться, завидев на дороге «препятствие». Тормозной путь, по словам автомобилиста, составил 60 метров.

Вы когда права получали? Я вот в 1982 году получал, 36 лет назад. И я понимаю, что на нерегулируемом пешеходном переходе нужно быть внимательным. А вы в носу ковыряли или по телефону разговаривали. Это нормально? Вам сколько лет? 40? А мне 55, разница есть? Вы оправдываетесь тормозным путем. Какая скорость у вас здесь была? Здесь пешеходный переход, бдительность нужна. Вы причинили человеку травму, должны нести ответственность. — негодует отец пострадавшего ребенка.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции доподлинно устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Пострадавший ребенок госпитализирован.