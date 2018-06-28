/ Водители мусоровозов не вышли на работу в Златоусте

В городе оружейников устроили забастовку.

Работники компании по утилизации твердых бытовых отходов в Златоусте бросили технику у здания администрации и ушли. Мусоровозы и другие спецавтомобили выстроили у мэрии сегодня, 28 июня, в 8 утра.

Никаких требований они не выдвинули, от них нет ни устных, ни письменных заявлений, поэтому мы предполагаем, что это корпоративный сговор, саботаж. Ничего, напоминающего митинг или акцию протеста, не происходило. Мы обратились в УВД, но там сказали, что порядок не нарушается, а парковка на этом месте не запрещена. — пояснили сайту «Первый областной» в администрации Златоуста.

В администрации пояснили, что были готовы пообщаться с протестующими, однако сделать это было проблематично: поговорить представителям мэрии было не с кем. Вопрос подняли на собрании депутатов, однако и там никаких комментариев не прозвучало. Примерно в 12:00 автомобили уехали с парковки перед зданием, так и не выдвинув никаких требований.

Предположительно, недовольство коммунальщиков вызвано ситуацией с долгами за коммунальные услуги. УК через суд вынудили оплатить 38 миллионов рублей, которые не дошли до поставщиков тепла.