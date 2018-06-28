/ Маленькая девочка едва не выпала вслед за игрушками из окна 6 этажа в Копейске

Ребенка заметили прохожие.

Сегодня, 28 июня, маленькая девочка едва не выпала из окна многоэтажного дома. В квартире на шестом этаже живет многодетная семья. Чтобы снять ребенка с высоты напуганные очевидцы вызвали спасателей.

В 9:07 в пожарную часть поступило сообщение от очевидцев о том, что в доме по Коммунистическому проспекту в открытом окне находится девочка, ребенок выбрасывает игрушки. На место были направлены две единицы техники — автолестница и автоцистерна. По прибытию на место окно уже было закрыто. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Две машины выехали на место для того, чтобы доставить сотрудников экстренного ведомства. Как оказалось, в это время ребенок находился дома с мамой. Женщина не уследила за проворной девочкой. Пострадавших нет.