Торговый комплекс загорелся в центре Челябинска

Очевидцы сообщили о дыме, валящем из «Киномакса».

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В челябинском ТК «Урал» произошло возгорание. Об этом сайту «Первый областной» сообщили очевидцы происшествия. По их словам возгорание шло со стороны улицы Воровского.



«Подробностей не знаю. Пламя, по всей видимости, внутри, работает система дымоудаления, гарь разносится по округе»,— рассказал сайту «Первый областной» свидетель происшествие.

В ТК «Урал» сайту «Первый областной» прокомментировали ситуацию. По словам представителя комплекса никакого пожара не было, а причиной дыма стала сломанная вытяжка находящегося в здании ресторана.

«Возгорания никакого нет, видимо в ресторане вытяжка сломалась, просто небольшое задымление, уже всё потушили. Сотрудники МЧС работают на месте, всё в порядке, ничего не горит»,— рассказали «Первому областному» представители ТК «Урал».

Отметим, что на месте происшествия работало как минимум 2 машины МЧС. Эвакуация людей из здания торгового комплекса не потребовалось.