Пожар произошёл в одной из многоэтажек в Челябинске

Сильное задымление представляло реальную угрозу жильцам дома.

Послушать 00:00

Накануне днём в Челябинске в одном из домов коридорного типа произошло возгорание. Перепуганные жильцы немедленно позвонили по номеру 112 и вызвали пожарных. Выяснять, что случилось, спасатели Челябинского гарнизона выезжали по повышенному номеру сложности.

Инцидент произошёл около 17:00 в доме на улице Барбюса. Помещение было сильно задымлено, и, чтобы не произошло отравления угарным газом, спасатели начали как можно скорее эвакуировать жильцов. 15 человек вывели, ещё 10, в числе которых было трое детей, спасали с помощью специальных комплектов.

«Произведенной разведкой установлено, что в электрощитке на восьмом этаже произошло короткое замыкание с последующим горением на площади один квадратный метр. Задымление быстро распространилось на девятый этаж дома. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и произвели проветривание помещения, а также проверили квартиры, расположенные на этаже»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 6 единиц техники и 24 человека личного состава Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Отметим, сотрудники МЧС призывают своевременно производить ревизию электроприборов во избежание возникновения ЧП.